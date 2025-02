Dia Mundial do Câncer: número de casos pode crescer 77% até 2050, aponta OMS Organização Mundial da Saúde estima que uma em cada cinco pessoas desenvolverá a doença durante a vida; confira os direitos de pacientes... ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 15h28 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h28 ) twitter

Nesta terça-feira (4), é celebrado o Dia Mundial do Câncer. A OMS (Organização Mundial da Saúde) prevê 35 milhões de novos casos da doença no mundo até 2050, um aumento de 77% em relação à estimativa feita em 2022. Saiba os direitos de um paciente oncológico e como reivindicá-los.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender mais sobre as projeções alarmantes e os direitos dos pacientes oncológicos.

