Dia Mundial do Livro: conheça o acervo da Biblioteca Municipal de Criciúma Biblioteca Municipal Donatila Borba conta com mais de 25 mil exemplares e valoriza a história e as obras dos autores criciumenses ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 03h45 (Atualizado em 24/04/2025 - 03h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Lá estão os livros enfileirados e atentos, ouvindo ansiosos, à espera que se tenha a fantasia de lhes enunciar uma ordem.” O trecho do poema “Os Livros”, de Donatila Borba, escritora que dá nome à Biblioteca Municipal de Criciúma, traduz o fascínio pelo livro, chamado por ela de “companheiro”, e destaca a rica representatividade dos autores locais. Neste Dia Mundial do Livro, conheça mais sobre o espaço no Sul de Santa Catarina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a importância da Biblioteca Municipal e seu acervo especial!

Leia Mais em ND Mais:

Onde assistir Goiás x Paysandu ao vivo pela final da Copa Verde 2025

Segunda vítima do ovo envenenado, menina de 13 anos morre no Maranhão

Obras da terceira etapa do Binário em Criciúma causam interdições no trânsito; veja onde