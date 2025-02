Dias contados: frente fria se aproxima e tempestades severas põem fim à onda de calor em SC Avanço de frente fria promete alívio do calor, mas traz risco de tempestades severas, vendavais e granizo a partir de quinta-feira (... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h47 ) twitter

A poderosa onda de calor que castiga Santa Catarina está com os dias contados. Uma frente fria avança pelo Sul do país e deve mudar as condições climáticas a partir de quinta-feira (13). Porém, o alívio do calor virá acompanhado de chuva forte, temporais com vendavais, rajadas de vento, raios e até granizo em algumas áreas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões e alertas!

