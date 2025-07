Dias de sol tem prazo para acabar: SC tem previsão de chuva e temporais para semana Apesar da previsão, não há indicativos de volumes expressivos de chuva, mas tempo úmido e instável segue até início de agosto ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 00h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 00h57 ) twitter

O tempo seco e ensolarado em Santa Catarina dá lugar a dias de chuva a partir de quarta-feira (23), apontou a Defesa Civil. Conforme a previsão, a chuva começa isolada e se espalha ao longo do estado com o passar dos dias. Além disso, alguns pontos podem ter temporais.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os impactos esperados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

