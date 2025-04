Dias gelados, temporais e ventos fortes: saiba quando a frente fria deixa Santa Catarina Frente fria traz riscos de temporais no estado; temperaturas amenas e sensação de frio persistem anos próximos dias ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 10h45 (Atualizado em 06/04/2025 - 10h45 ) twitter

A influência da frente fria continua determinando baixas temperaturas em Santa Catarina neste domingo (6) e início de semana. A circulação marítima mantém o tempo encoberto em grande parte do estado, com previsão de chuvas fracas e isoladas, principalmente no litoral e região leste.

