Dias quentes e noites geladas: amplitude térmica domina o tempo no fim de semana em SC Previsão indica dias ensolarados com madrugadas frias em todo o estado durante o final de semana; variações de temperaturas devem ocorrer... ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 21h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 21h20 )

A previsão do tempo no fim de semana em Santa Catarina será marcada por sol predominante e grandes variações de temperatura. Quem pretende sair de casa e passar o dia fora, deve se preparar para levar peças de roupas para calor e também para o frio. Tudo isso porque a famosa amplitude térmica estará presente no estado no sábado (3) e no domingo (4), trazendo frio no extremos dos dias e calor durante as tardes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões!

