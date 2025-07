Diego Gonçalves faz 2, Criciúma vence a terceira consecutiva e cola no G-4 da Série B Com dois gols do atacante Diego Gonçalves, Criciúma se aproxima do G-4 da Série B do Brasileiro com a vitória por 2 a 0 em cima do... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 09h57 ) twitter

Se antes a briga era na parte de baixo, a vitória do Criciúma por 2 a 0 em cima do Botafogo-SP, na Arena NicNet nesta quinta (24), em Ribeirão Preto, coloca o Tigre na disputa por uma vaga no G-4 da Série B 2025. Sob o comando do técnico Eduardo Baptista, o Criciúma contou com dois gols do atacante Diego Gonçalves, um em cada tempo de jogo, para garantir três pontos e chegar à 7ª posição com 26 pontos – vai perder uma posição assim que Remo x Avaí se enfrentarem.

