Diferença de R$ 27 milhões leva Blumenau a suspender aditivo do esgoto Revogação do 5º termo aditivo ao contrato com a BRK Ambiental em Blumenau ocorreu nesta sexta-feira (8) ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h18 )

A Prefeitura de Blumenau anunciou a revogação do 5º termo aditivo ao contrato com a BRK Ambiental, responsável pelo sistema público de esgotamento sanitário desde 2009. A medida foi determinada na última semana, dia 8 de agosto, pelo prefeito Egidio Ferrari após auditoria técnica apontar falhas na execução de obras e desequilíbrios financeiros no contrato.

Para saber mais sobre essa importante decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

