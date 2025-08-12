Diferença de R$ 27 milhões leva Blumenau a suspender aditivo do esgoto
Revogação do 5º termo aditivo ao contrato com a BRK Ambiental em Blumenau ocorreu nesta sexta-feira (8)
A Prefeitura de Blumenau anunciou a revogação do 5º termo aditivo ao contrato com a BRK Ambiental, responsável pelo sistema público de esgotamento sanitário desde 2009. A medida foi determinada na última semana, dia 8 de agosto, pelo prefeito Egidio Ferrari após auditoria técnica apontar falhas na execução de obras e desequilíbrios financeiros no contrato.
