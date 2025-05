Dinheiro esquecido: PIS/Pasep libera R$ 31 milhões nesta segunda; veja como consultar Mais de 10 milhões de brasileiros têm valores a receber no antigo fundo PIS/Pasep, extinto em 2020 ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 00h15 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h15 ) twitter

O terceiro lote de pagamento do fundo PIS/Pasep é liberado nesta segunda-feira (26) para quem solicitou os valores até 30 de abril. Mais de 11 mil beneficiários devem receber um total de R$ 31,1 milhões.

Saiba mais sobre como consultar e garantir seu dinheiro esquecido no fundo PIS/Pasep no nosso parceiro ND Mais.

