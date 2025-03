Dinheiro no bolso: FGTS libera valores do saque-aniversário; veja quem tem direito Benefício de até R$ 3 mil foi liberado pelo Ministério do Trabalho e Emprego através de portaria publicada em 28 de fevereiro ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 14h47 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h47 ) twitter

Começa, nesta quinta-feira (6), a liberação de valores retidos do saque-aniversário para trabalhadores que optaram pela modalidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Serão contemplados aqueles que adediram ao formato e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre quem tem direito a esse benefício!

