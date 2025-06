Dinossauro caixeiro e outros: por que Joinville é considerada o ‘berço’ dos ladrões de banco? Dois fatores ajudam a explicar por que a cidade se tornou referência nesse tipo de crime: o perfil industrial e a "tradição" passada... ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 06h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 06h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Joinville é considerada a cidade “berço” dos caixeiros, como são chamados os arrombadores, ou ladrões de banco. Segundo o delegado Murillo Batalha, dois fatores ajudam a explicar por que a cidade se tornou referência nesse tipo de crime: o perfil industrial e a “tradição” passada de geração em geração.

Para entender mais sobre essa realidade e os principais casos que marcaram a história do crime em Joinville, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Pedido de casamento com carreta emociona família durante celebração em SC

Diploma falso e desmentida pela Nasa: o que é fato e fake sobre as histórias de Laysa Peixoto

Universidade Gratuita: 44% dos alunos beneficiados não têm direito a bolsas, aponta TCE-SC