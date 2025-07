Diretores por um dia: alunos de escola em SC surpreendem com respostas sinceras Entre as sugestões surgiram ideias como a construção de um parque aquático, na escola de Blumenau. ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 01h56 (Atualizado em 29/07/2025 - 01h56 ) twitter

No último dia antes das férias escolares de julho, os alunos de uma escola municipal de Blumenau foram convidados a responder uma pergunta simples: o que você faria se fosse diretor por um dia? As respostas, cheias de criatividade e sinceridade, renderam um vídeo divertido nas redes sociais da Prefeitura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra as ideias surpreendentes dos alunos!

