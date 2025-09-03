Dirigindo embriagada e na contramão, motorista que matou jovem é denunciada em SC
O acidente resultou na morte do motociclista Vitor Oro Gracielli, de 26 anos, em Chapecó, no Oeste
O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) denunciou uma mulher de 34 anos por homicídio doloso, na forma de dolo eventual, após ela dirigir embriagada e provocar um acidente que resultou na morte do motociclista Vitor Oro Gracielli, de 26 anos, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A denúncia foi recebida pela Justiça na última sexta-feira (29).
