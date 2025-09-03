Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Dirigindo embriagada e na contramão, motorista que matou jovem é denunciada em SC

O acidente resultou na morte do motociclista Vitor Oro Gracielli, de 26 anos, em Chapecó, no Oeste

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) denunciou uma mulher de 34 anos por homicídio doloso, na forma de dolo eventual, após ela dirigir embriagada e provocar um acidente que resultou na morte do motociclista Vitor Oro Gracielli, de 26 anos, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A denúncia foi recebida pela Justiça na última sexta-feira (29).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.