Discussão em jogo de sinuca foi motivo para assassinato às margens da BR-280 em SC O autor foi identificado como um indivíduo que estava presente no bar, em São Francisco do Sul, durante toda a confusão e que atraiu... ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O assassinato de Leocádio Hamilton Corrêa, de 50 anos, ocorrido em 22 de junho de 2025, em São Francisco do Sul, no Litoral Norte catarinense, teve novos desdobramentos. A investigação aponta que, momentos antes do crime, a vítima se envolveu em uma briga durante uma partida de sinuca em um bar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Justiça dá 60 dias para prefeitura de Florianópolis lançar edital da Casa de Passagem indígena

O que Nelson Piquet Jr veio fazer em Blumenau?

Motociclista cai de viaduto, é atropelado e morre em SC; suspeito de provocar acidente é preso