Discussão entre detentos termina em morte com ‘mata-leão’ em penitenciária em SC

Um detento de 25 anos foi morto com um golpe conhecido como “mata-leão” em uma cela da Penitenciária Industrial de São Cristóvão do Sul, no Meio-Oeste de Santa Catarina, na manhã do último sábado (21). O homicídio teria ocorrido após uma discussão entre dois detentos, que eram colegas de cela, segundo informações da Polícia Civil. O corpo foi encontrado por volta das 5h45, durante um procedimento de conferência nominal realizado pelos agentes penitenciários.

