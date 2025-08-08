Distribuição de renda entre trabalhadores de SC é a maior do país; veja ranking
Levantamento tem como base o Índice Gini da Pnad Contínua, que mede a igualdade ou desigualdade na distribuição de renda em determinado...
Santa Catarina possui o melhor desempenho na distribuição renda entre trabalhadores de todos os estados brasileiros. A constatação é baseada no Índice de Gini, que é o menor do país. Os microdados fazem parte da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), referentes ao primeiro trimestre de 2025.
