Distribuição de renda entre trabalhadores de SC é a maior do país; veja ranking Levantamento tem como base o Índice Gini da Pnad Contínua, que mede a igualdade ou desigualdade na distribuição de renda em determinado... ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 06h37 )

Santa Catarina possui o melhor desempenho na distribuição renda entre trabalhadores de todos os estados brasileiros. A constatação é baseada no Índice de Gini, que é o menor do país. Os microdados fazem parte da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), referentes ao primeiro trimestre de 2025.

Para mais detalhes sobre essa importante conquista de Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

