Dívida caduca após cinco anos? SPC tira a dúvida Entenda como funciona a prescrição de dívidas, os prazos previstos, o impacto no CPF e no score de crédito ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 13/02/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A ideia de que uma dívida “some” após cinco anos gera muitos questionamentos entre os brasileiros. O tema afeta diretamente a vida financeira da população, visto que, o “nome sujo” no SPC Brasil ou no Serasa dificulta negociações e pedidos de crédito. Entenda os impactos e se a dívida realmente caduca.

Para saber mais sobre como as dívidas funcionam e o que acontece após cinco anos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Idosa que matou o marido e sacou valores da conta dele é condenada no Sul de SC

Onda de calor: escolas de Chapecó têm ar-condicionado, mas sobrecarga elétrica dificulta o uso

Calheiro morre ao despencar de 4 metros em Balneário Camboriú