Dívida de R$ 20 milhões: cidade de SC decreta calamidade pública financeira Município de Anita Garibaldi, na Serra Catarinense, tem cerca de 8 mil habitantes; decreto de calamidade pública financeira tem validade... ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 00h07 (Atualizado em 26/01/2025 - 00h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O município de Anita Garibaldi, na Serra Catarinense, decretou calamidade pública financeira na última quarta-feira (22). A decisão foi tomada por conta de dívidas da prefeitura, que somam cerca de R$ 20 milhões.

Saiba mais sobre a situação financeira crítica da cidade e as medidas que estão sendo tomadas para resolver o problema no ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Torcida do Figueirense comemora o gol de Gabriel Santiago no Scarpelli

SUS registra maior número de cirurgias eletivas da história em 2024

Governo proíbe pagamento por ‘venda’ de íris no Brasil