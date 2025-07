Dívida de R$ 600 mil trava destino de terreno onde prédio ‘pesadelo’ está sendo demolido em SC Terreno de prédio em demolição em Itajaí poderá virar equipamento público caso valor não seja pago; entenda os planos da prefeitura... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após solicitação da Justiça, o prédio abandonado na rua Antônio Ayres dos Santos, no bairro São Vicente, em Itajaí, começou a ser demolido pelo município nesta semana. Inicialmente, a responsabilidade da demolição pertencia ao proprietário do local, que não teria atendido ao pedido judicial. Assim, a prefeitura ficou encarregada do processo.

Para saber mais sobre o futuro do terreno e as implicações dessa dívida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Como Luiz Alves virou a capital da cachaça e colocou SC em topo de ranking

Jiu-jitsu: Valentina Ferreira se prepara para torneio nos EUA e sonha com a faixa-preta

Jorginho promete asfaltar acessos a granjas e agroindústrias com R$ 1 bilhão por ano em SC