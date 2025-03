Dívida motivou morte após briga em bar em SC, diz polícia Homem de 57 anos foi morto no domingo (2), em Santa Terezinha do Progresso, no Oeste do estado, após briga em bar ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 21h25 ) twitter

Dívidas teriam sido a motivação para o assassinato de um homem de 57 anos após uma briga em bar no interior de Santa Terezinha do Progresso, no Oeste de Santa Catarina. Um homem de 55 anos se entregou à Polícia Civil de Maravilha na quarta-feira (5) e confessou ser o autor do crime.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

