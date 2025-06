Dívidas de bets: suspeito de matar jovem na Grande Florianópolis devia R$ 3 mil para a vítima Jovem foi sequestrado e morto após sair de uma festa de aniversário no Centro de Florianópolis com a promessa de receber o pagamento... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 02h55 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um dos suspeitos da matar Arthur Seemann Grison, de 21 anos, planejou o assassinato por conta de um valor de R$ 3 mil que devia para a vítima, apontou a investigação. O jovem foi sequestrado após sair de uma festa de aniversário no Centro de Florianópolis, na noite de sexta-feira (13). Segundo o delegado Anselmo Cruz, da DRAS/DEIC (Delegacia de Roubos e Antissequestro), um dos autores do crime conheceu a vítima em um grupo de apostas online e jogos de pôquer. O jovem foi atraído com a promessa de receber o pagamento devido das dívidas de bets.

Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

AO VIVO: Conselho Universitário decide se muda nome do campus da UFSC em Florianópolis

Justiça confirma cassação de prefeito de SC por compra de votos e abuso de poder

Campanha do Agasalho: Ateliê Solidário transforma doações em esperança