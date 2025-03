Do Brasil à Europa: Aliança entre PCC e máfia italiana tem 14 denunciados pelo MPF Entre os denunciados que, segundo o MPF, fazem parte do esquema entre PCC e máfia italiana, estão o concierge do PCC e o Don Corleone... ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O MPF (Ministério Público Federal) denunciou 14 faccionados acusados de fazer parte de uma parceria entre o PCC e máfia italiana. Segundo o Ministério Público, o esquema consistia no envio de cargas de cocaína para a Europa por meio do Porto de Paranaguá, no Paraná.

Saiba mais sobre essa complexa rede de tráfico e os detalhes da denúncia consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Imposto de Renda 2025: programa para declaração já está disponível; veja como baixar

SC bate recorde histórico e lidera nas exportações de carnes

Manutenção do foro privilegiado e mais: multa de R$ 144 mil para partido em SC