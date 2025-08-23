Do cabo da enxada ao balcão da farmácia: Ivo Coradelli deixa legado que marcou Joinville Família, amigos e clientes prestam homenagens ao farmacêutico Ivo Coradelli, referência no bairro Anita Garibaldi em Joinville ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 03h37 ) twitter

Familiares de Ivo Coradelli prestam as últimas homenagens ao farmacêutico que morreu na quinta-feira (21), aos 66 anos. Casado com Zenir, pai de duas filhas e um filho, avô e um dos 14 irmãos de uma família numerosa, Ivo deixa um legado que vai além da atuação profissional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a história inspiradora de Ivo Coradelli.

