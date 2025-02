Do campo à mesa: como Santa Catarina fortalece a produção e o processamento do aipim de mesa Com novas variedades, manejo sustentável e crescimento das agroindústrias, o Estado impulsiona a produtividade e amplia o mercado da... ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 14/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

boiled cassava

O aipim de mesa, também conhecido como mandioca ou macaxeira, é um alimento essencial na culinária brasileira. Em Santa Catarina, sua produção movimenta mais de R$ 330 milhões por ano, com cerca de 13 mil hectares plantados e uma produtividade média de 21 toneladas por hectare.

Para saber mais sobre como Santa Catarina está impulsionando a produção e o processamento do aipim de mesa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Aluna dedicada’, Prefeitura de Itajaí lamenta morte de adolescente que estava desaparecida

O Judiciário e seus privilégios inaceitáveis dos penduricalhos

VÍDEO: Criança de 5 anos reage a assalto, persegue ladrão e recupera celular roubado da avó