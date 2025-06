Do falso advogado à fraude na biometria: os quatro tipos de golpes mais comuns em Joinville Desde o início de janeiro 2025, já foram registrados casos de golpe como o falso entregador, falso advogado e outros ND Mais|Do R7 13/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 09h36 ) twitter

Nos últimos meses diversos tipos de golpes foram identificados em Joinville e estelionatários foram presos. Desde o início de janeiro de 2025, já foram registrados casos do falso entregador, falso advogado e até biometria coletadada ilegalmente. Somente o golpe do falso advogado gerou cerca de 300 casos registrados na maior cidade do estado. O falso entregador causou um prejuízo estimado de R$ 300 mil. A situação mobiliza a Delegacia de Combate a Estelionatos da cidade.

