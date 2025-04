Do Lixo Fashion à Moda Circular Imagine-se tomando um café, folheando as páginas do jornal e se deparando com histórias que tocam o coração e provocam a mente; confira... ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Second hand wardrobe idea. Circular fashion, eco friendly sustainable shopping, thrifting shop concept. Woman outfit.

Caro (a) leitor (a), Imagine caminhar por um deserto remoto e, em vez de areia e dunas, se deparar com montanhas de roupas descartadas. Esta cena não é ficção: todos os anos, cerca de 39 mil toneladas de roupas de marca são jogadas ilegalmente no deserto do Atacama, transformando a paisagem em um retrato do impacto ambiental do consumo excessivo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais e descubra como a moda circular pode transformar sua relação com o consumo!

Leia Mais em ND Mais:

Mercado imobiliário de Itajaí cresce aceleradamente e se destaca no Brasil

Minha Casa Minha Vida amplia faixa de renda para famílias de até R$ 12 mil; veja como funciona

Resgatado de cena cruel, filhote de gato é adotado e recebe amor em Joinville