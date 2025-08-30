Do que se trata o ensaio artístico que intrigou moradores e viralizou nas redes em Joinville?
Anna Júlia Sales, 23 anos, é estudante de artes visuais e transformou seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), em uma performance
Uma performance de artes visuais chamou atenção de quem passava pelo Guanabara, em Joinville. Anna Júlia Sales, 23 anos, é estudante de artes visuais e transformou seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), em um ato que busca chamar atenção para a empatia. Anna é surda e desenvolveu seu trabalho com o tema “As palavras me matam”, uma reflexão sobre o impacto do que é dito ao outro. O vídeo que viralizou é o ensaio, que foi realizado no último sábado (24), no Parque da Cidade, no setor Sambaqui.
