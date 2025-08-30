Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Do que se trata o ensaio artístico que intrigou moradores e viralizou nas redes em Joinville?

Anna Júlia Sales, 23 anos, é estudante de artes visuais e transformou seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), em uma performance

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma performance de artes visuais chamou atenção de quem passava pelo Guanabara, em Joinville. Anna Júlia Sales, 23 anos, é estudante de artes visuais e transformou seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), em um ato que busca chamar atenção para a empatia. Anna é surda e desenvolveu seu trabalho com o tema “As palavras me matam”, uma reflexão sobre o impacto do que é dito ao outro. O vídeo que viralizou é o ensaio, que foi realizado no último sábado (24), no Parque da Cidade, no setor Sambaqui.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa performance impactante!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.