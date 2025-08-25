Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Do veranico à geada: o que esperar da virada de tempo no Sul do Brasil nesta semana

Massa de ar polar deve provocar queda acentuada nas temperaturas; frente fria deixa temperaturas abaixo de 5°C

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma nova frente fria avança pelo Sul do Brasil e espalha nuvens carregadas que podem provocar temporais nos três estados da região. Já a partir da manhã e tarde deste domingo (24), as instabilidades atingem o centro-oeste e sul de Santa Catarina, além do oeste e sudoeste do Paraná.

Para mais detalhes sobre as mudanças climáticas e o que esperar nos próximos dias, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.