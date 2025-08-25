Do veranico à geada: o que esperar da virada de tempo no Sul do Brasil nesta semana
Massa de ar polar deve provocar queda acentuada nas temperaturas; frente fria deixa temperaturas abaixo de 5°C
Uma nova frente fria avança pelo Sul do Brasil e espalha nuvens carregadas que podem provocar temporais nos três estados da região. Já a partir da manhã e tarde deste domingo (24), as instabilidades atingem o centro-oeste e sul de Santa Catarina, além do oeste e sudoeste do Paraná.
