Documento revela quanto influenciador preso receberia para guardar milhões em drogas em SC

Influenciador preso Balneário Camboriú disse durante abordagem da PM quanto receberia para armazenar 175kg de cocaína e 13kg de crack...

Nos autos do inquérito policial que investiga Julian Feitosa, influenciador e modelo preso em flagrante nesta segunda-feira (18) em Balneário Camboriú, uma revelação feita pelo suspeito à polícia foi trazida à tona pelo Ministério Público.

Para saber todos os detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

