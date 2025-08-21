Documento revela quanto influenciador preso receberia para guardar milhões em drogas em SC
Influenciador preso Balneário Camboriú disse durante abordagem da PM quanto receberia para armazenar 175kg de cocaína e 13kg de crack...
Nos autos do inquérito policial que investiga Julian Feitosa, influenciador e modelo preso em flagrante nesta segunda-feira (18) em Balneário Camboriú, uma revelação feita pelo suspeito à polícia foi trazida à tona pelo Ministério Público.
Para saber todos os detalhes sobre este caso intrigante
