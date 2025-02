Doença destrutiva é identificada em pomares de citros em SC A doença destrutiva greening foi identificada em pomares de citros de cidades do Extremo-Oeste e Cidasc repassa orientações aos produtores... ND Mais|Do R7 23/02/2025 - 11h45 (Atualizado em 23/02/2025 - 11h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Produtores de citros de municípios do Extremo-Oeste de Santa Catarina receberam orientações da Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) sobre a presença de uma das doenças mais destrutivas da citricultura: o greening.

Saiba mais sobre os impactos do greening e as medidas de combate consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Saiba quais bloquinhos saem às ruas no domingo de Carnaval de Joinville

SC tem 100 mil pessoas com fibromialgia e direitos equivalem aos de PCD; saiba quais

Resultado da Lotofácil 3327 de hoje, 22/02: confira os números sorteados