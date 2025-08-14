Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

‘Dói na alma’: menina morre após transplante de coração doado por jovem de SC

O órgão foi doado por um jovem de 22 anos de Canoinhas; criança sofreu AVC após cirurgia bem-sucedida

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma menina de 10 anos que recebeu o coração de Elian Roberto Santiago, de 22, morreu na segunda-feira (11) em São Paulo, após complicações em seu quadro de saúde. O órgão foi doado pela família do catarinense, que teve morte cerebral confirmada após um acidente de trânsito em Mafra, no Planalto Norte catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa triste história.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.