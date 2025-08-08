Dois apostadores de SC acertam na Mega-Sena e levam fatia de bolada de R$ 3,5 milhões Duas apostas do estado, de Florianópolis e São Miguel do Oeste, levaram pequena bolada no sorteio da Mega-Sena, na noite de quinta-... ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O sorteio do concurso 2898 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (7), mas ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal, estimado em R$ 3,5 milhões, acumulou. Apesar disso, dois sortudos de Santa Catarina tiveram motivos para comemorar. Apostas feitas em Florianópolis e São Miguel do Oeste acertaram cinco números e garantiram, cada uma, um prêmio de aproximadamente R$ 61 mil.

Para mais detalhes sobre essa emocionante sorte, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Com Contorno Viário, velocidade na BR-101 aumenta em 70% e acelera transporte de cargas

Quer trabalhar com tecnologia? Blumenau tem mais de 400 vagas abertas

Maçã podre: megaoperação em SC apreende R$ 750 mil em produtos Apple falsificados