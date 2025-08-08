Dois apostadores de SC acertam na Mega-Sena e levam fatia de bolada de R$ 3,5 milhões
O sorteio do concurso 2898 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (7), mas ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal, estimado em R$ 3,5 milhões, acumulou. Apesar disso, dois sortudos de Santa Catarina tiveram motivos para comemorar. Apostas feitas em Florianópolis e São Miguel do Oeste acertaram cinco números e garantiram, cada uma, um prêmio de aproximadamente R$ 61 mil.
