Dois sequestradores de jovem de SC morta seguem foragidos e são procurados em 190 países Polícia Civil acredita que dupla esteja escondida no exterior; sequestradores são procurados pela Interpol após crime que matou jovem... ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h26 )

Quase seis meses após o crime brutal que resultou na morte da jovem Camila Florindo, de Araquari, no Norte de Santa Catarina, dois sequestradores ainda seguem foragidos. Para a Polícia Civil, a dupla pode ter deixado o Brasil, e é procurada pela Interpol.

Saiba mais sobre essa história chocante e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

