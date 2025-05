Dólar dispara nesta terça (6) e fecha acima de R$ 5,70 com incertezas comerciais Moeda norte-americana fecha em alta em meio a impaciência do mercado com falta de detalhes sobre acordos tarifários dos EUA ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 06h26 (Atualizado em 07/05/2025 - 06h26 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em alta nesta terça-feira (6), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,71. Na segunda-feira (5), o fechamento ficou em R$ 5,68.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a alta do dólar e suas implicações no mercado.

