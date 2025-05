Dólar fecha em alta nesta quarta (28/5): aumento no IOF e mercado em alerta foram foco Moeda norte-americana volta a subir com incertezas internas após aumento do IOF e cenário internacional pressionado ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 06h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 06h56 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em alta nesta quarta-feira (28), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,67. Na terça-feira (27), o fechamento ficou em R$ 5,64. Às 13h35 (horário de Brasília), a moeda norte-americana subia 1,23%, sendo negociada a R$ 5,714 no mercado à vista.

Para mais detalhes sobre a alta do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

