Dólar fecha em alta nesta sexta (30/5): ‘nova guerra comercial’ e pressão sobre IOF no radar

O valor do dólar fechou o dia em alta nesta sexta-feira (30), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,89. Na quinta-feira (29), o fechamento ficou em R$ 5,66.

Para mais detalhes sobre a valorização do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

