Dólar fecha em leve queda nesta terça (11) com alívio de tensões comerciais e incertezas no Fed Moeda norte-americana fecha com leve baixa após recuo de Trump em críticas a Powell e sinais de flexibilização em tarifas à China ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 06h46 (Atualizado em 24/04/2025 - 06h46 )

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta quarta-feira (23), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,68. Na terça-feira (22), o fechamento ficou em R$ 5,72.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o mercado financeiro!

