Dólar fecha em queda nesta quinta (5/6): recuo de 1% e alívio no mercado global foram foco Moeda norte-americana volta cair e acompanha tendência global de queda após sinalização do Banco Central Europeu sobre juros ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta quinta-feira (5), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,59. Na quarta-feira (4), o fechamento ficou em R$ 5,64.

Para mais detalhes sobre essa movimentação do mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Jovem viraliza com vídeo provando que ‘bug’ em semáforo gerou multa de trânsito em SC

No Dia Mundial do Meio Ambiente, Vivapark Porto Belo reforça preservação da biodiversidade

Pedra de R$ 16 milhões: segundo maior diamante do Brasil é achado e deixa cidade eufórica em MG