Dólar fecha em queda nesta segunda (2/6): moeda recua 0,81% com nova tensão entre EUA e China Moeda norte-americana cai após declarações protecionistas e swaps cambiais nesta segunda-feira; ameaças de tarifas em dobro sobre aço... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 07h16 (Atualizado em 03/06/2025 - 07h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta segunda-feira (2), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,90. Na sexta-feira (30), o fechamento ficou em R$ 5,72.

Para mais detalhes sobre a desvalorização do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Fórum com medalhistas olímpicos tem inscrições gratuitas em São José

Beijos, aborto e sexualização: Hytalo Santos é acusado de explorar filhas menores de idade

Músicos de Chapecó ganham vez na Efapi 2025; entenda como se inscrever