Dólar fecha em queda nesta sexta-feira (24) pelo 6º dia seguido; perdas na semana somam 2% Moeda norte-americana fecha em queda com tensões comerciais entre EUA e China; dados da inflação no Brasil reforçam desvalorização ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 07h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 07h00 )

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta sexta-feira (25), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,68. Na quinta-feira (24), o fechamento ficou em R$ 5,69.

