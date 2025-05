Dólar oscila, recua 0,20% e fecha esta sexta-feira (16) em queda Moeda norte-americana cai om investidores monitorando negociações comerciais, cenário fiscal e novos dados dos EUA ND Mais|Do R7 17/05/2025 - 07h04 (Atualizado em 17/05/2025 - 07h04 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta sexta-feira (16), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,71. Na quinta-feira (15), o fechamento ficou em R$ 5,67.

