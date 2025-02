Dom Pedro II: Museu Histórico em SC expõe raridades no bicentenário do imperador Exposição de relíquias de Dom Pedro II remonta às duas passagens do “Magnânimo” em Florianópolis; 7 mil pessoas visitaram a mostra... ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 02/02/2025 - 10h46 ) twitter

Documentos, fotos, pinturas, moedas, livros, esculturas, bandeiras e outras raridades históricas sobre a vida e a obra de Dom Pedro II estão atraindo centenas de visitantes todos os dias no Museu Cruz e Sousa, na praça XV de Novembro, em Florianópolis. No primeiro mês do ano, bateu todos os recordes, com mais de 7.000 visitantes. O evento comemora o bicentenário de nascimento do imperador.

