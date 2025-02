Domingo deve ser de calor e tempo instável em toda Santa Catarina O domingo (2) promete ser de tempo instável e de calor em toda Santa Catarina. O tempo instável […] ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 02/02/2025 - 16h26 ) twitter

O domingo (2) promete ser de tempo instável e de calor em toda Santa Catarina. O tempo instável atinge principalmente as regiões do Meio-Oeste, nos Planaltos e em trechos do Litoral catarinense.

