Dona de cafeteria mágica de SC se emociona ao relembrar trajetória: ‘Linda de se viver’ Cafeteria de Pomerode abriu as portas apenas uma semana antes da pandemia de Covid-19 e hoje se consolida entre as melhores da região... ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 07h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Hoje consolidada entre as melhores cafeterias de Pomerode, a Feito Kakao tem uma história de superação que poucos conhecem. Administrada por Andréia, Malo e Gabriela Hackbarth — mãe, pai e filha — a cafeteria nasceu da paixão por café e chocolate e de uma forte ligação familiar com a cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa emocionante trajetória!

Leia Mais em ND Mais:

Médica atacada por negar atestado expõe rotina de medo em cidade de SC

Inscrições para lista de espera do Prouni encerram nesta terça-feira; veja como participar

‘Univesidade’: Nikolas Ferreira ironiza manifestações contra sua presença durante evento em SC