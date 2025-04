Dona de floricultura encontra loja furtada e mensagem deixada chama atenção em SC Ocorrência foi registrada em Criciúma, no Sul do estado, na última segunda-feira (28) ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 21h20 (Atualizado em 29/04/2025 - 21h20 ) twitter

Ao abrir a floricultura, na manhã da última segunda-feira (28), a dona do estabelecimento localizado em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, encontrou o local com toda a fiação elétrica furtada e com uma mensagem no balcão. Segundo a PM (Polícia Militar), que atendeu a ocorrência, a mensagem deixada no local chamou a atenção. De acordo com a proprietária, no balcão do estabelecimento, estava escrito “Ataque Talibã”.

Para mais detalhes sobre este incidente intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

