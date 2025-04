Dono de agropecuária é preso por vender chumbinho e agrotóxicos proibidos em SC Suspeito também responderá por manter aves em situação de maus-tratos no estabelecimento em Joinville ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 04/04/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O dono de uma agropecuária do bairro Paranaguamirim, em Joinville, foi preso por vender chumbinho, agrotóxicos proibidos e manter aves silvestres em situação de maus-tratos e em condição irregular. A prisão em flagrante ocorreu na manhã desta quinta-feira (3).

Saiba mais sobre essa grave situação e as consequências legais no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mais um policial é preso suspeito de participação em sequestro de empresário espanhol em SP

Por que a Anvisa decidiu suspender suplementos com ora-pro-nóbis?

Após briga no set, série The White Lotus terá importante desfalque para a 4ª temporada