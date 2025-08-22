Donos de clínicas de fonoaudiologia são investigados por uso de certificados falsos em SC e PR
Duas clínicas de fonoaudiologia e a casa de empresários foram alvo de mandados de busca e apreensões, em São Lourenço do Oeste e Pato...
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em duas clínicas de fonoaudiologia e na residência dos sócios-proprietários em São Lourenço do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, e em Pato Branco, no Paraná, nesta quinta-feira (21). A Operação Ártemis, conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas), apura um esquema de falsificação de certificados de cursos técnicos e de pós-graduação.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais
