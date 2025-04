Donos de veículos roubados em São Paulo podem pedir restituição do IPVA Proprietários de 39.415 veículos com boletim de ocorrência registrado no estado terão direito a reembolso. Saiba a partir de quando... ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 06/04/2025 - 16h06 ) twitter

A partir desta segunda-feira (7), proprietários de veículos que foram furtados ou roubados em 2024 no estado de São Paulo, vão poder pedir a restituição de valores proporcionais ao IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Segundo a Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento) informou que vai devolver um total de R$ 24 milhões.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como solicitar a restituição do IPVA e garantir seus direitos!

