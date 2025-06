Dor e emoção marcam despedidas das vítimas de queda de balão em Praia Grande Em dia de luto no estado, despedidas das vítimas de queda de balão em Praia Grande foram marcadas pela comoção de amigos e familiares... ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 23/06/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A dor e a comoção marcaram este fim de semana em várias cidades de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Familiares e amigos das vítimas da tragédia de Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, prestaram as últimas homenagens.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este triste acontecimento.

Leia Mais em ND Mais:

Com bailão e ao melhor estilo nativista, Festa do Pinhão chega ao fim em Lages

Com mais de 40 mil voos, Praia Grande vive primeira tragédia no balonismo: ‘Momento de luto’

Tragédia em Praia Grande: governador em exercício vai à cidade e fala em ‘trauma’ para SC