Dos parques às pistas: capivaras entram no ranking de risco da aviação brasileira
A capivara é o 4° maior roedor do mundo e representa riscos para causas de acidentes de avião
As capivaras, maiores roedores do mundo e cada vez mais comuns em áreas urbanas, já ocupam a quarta posição entre as espécies que mais representam risco para a aviação brasileira. O dado consta no Guia de Espécies para Gerenciamento do Risco de Fauna, desenvolvido pelo LabTrans (Laboratório de Transportes e Logísticas) da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) em parceria com a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC/MPor).
Para saber mais sobre os riscos que as capivaras representam para a aviação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
