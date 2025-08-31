Dos parques às pistas: capivaras entram no ranking de risco da aviação brasileira A capivara é o 4° maior roedor do mundo e representa riscos para causas de acidentes de avião ND Mais|Do R7 30/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 23h57 ) twitter

As capivaras, maiores roedores do mundo e cada vez mais comuns em áreas urbanas, já ocupam a quarta posição entre as espécies que mais representam risco para a aviação brasileira. O dado consta no Guia de Espécies para Gerenciamento do Risco de Fauna, desenvolvido pelo LabTrans (Laboratório de Transportes e Logísticas) da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) em parceria com a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC/MPor).

Para saber mais sobre os riscos que as capivaras representam para a aviação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

